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Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Elbistan’da lastiği patlayan otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Tepebaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 46 E 0418 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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