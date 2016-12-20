KYK’lı gençlerden polis ve jandarmaya anlamlı ziyaret

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan ve Senem Ayşe Yurtlarında kalan öğrenciler, 10 Aralık’ta İstanbul’da, 17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırılarında 36 polis ve 14 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulunmak için, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

KYK’lı gençler, yurttaki resim atölyesinde yaptıkları Türk Bayrağı motifli tabloyu, şehitlere ithafen Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Erol ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’a takdim etti.

İstanbul-Beşiktaş’ta çevik kuvvet otobüsüne yönelik saldırıda 36 polisin şehit olması en son olarak da Kayseri Komando Tugayı’ndan çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda 14 askerin şehit olmasının yankıları sürüyor. Her iki hain saldırının ardından ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da polis ve jandarmaya destek ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Emniyet Teşkilatı’nın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaşadığı acıya ortak olmak isteyen ve taziye dileklerinde bulunmak isteyen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Elbistan ve Senem Ayşe Yurtları’nda kalan öğrenciler, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

KYK Elbistan Müdürü Mükremin Yücel ve Senem Ayşe Yurdu Müdürü Ayşe Cengizler’in eşlik ettiği üniversiteli gençler, polis ve jandarmaya yurt atölyesinde yaptıkları Türk bayrağı motifli tablo ile karanfil takdim ederek taziye dileklerinde bulundu.

Ziyaretler hakkında değerlendirme yapan KYK Elbistan Müdürü Mükremin Yücel, “İstanbul ve Kayseri’deki terör saldırıları, milletimizin yüreğini derinden yaraladı. Emniyet Teşkilatımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelleri alçakça gerçekleştirilen saldırılarda şehit düştü. Bizler de yurtlarımızda kalan öğrencilerimizle birlikte hem emniyetimizin hem de jandarmamızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Onlara bir nebze olsun moral vermek, destek olmak ve acılarını paylaşmak istedik. Vatan sevdalısı gençlerimiz, yurt atölyemizde yaptıkları el işi al bayrak motifli tabloları, şehitlerimize ithafen takdim ettiler. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yaralı gazilerimize şifalar diliyoruz” dedi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Erol ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol da, KYK yöneticilerinin ve öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.



