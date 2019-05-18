KYK’lı gençler Müftülüğün iftarında buluştu

Özel bir tesiste düzenlenen iftar programına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ramazan Tahiroğlu, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Beyazıt, KYK Elbistan Yurt Müdürü Mükremin Yücel, yurtlarda görev yapan manevi rehberler, gençlik koordinatörleri ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan çok sayıda Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrencisi katıldı.

İftar öncesinde Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında Türkiye dereceleri olan hafız Mustafa Avni Çelik, Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında misafir edilen üniversite öğrencilerine hitap eden ilk isim Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ramazan Tahiroğlu oldu. Tahiroğlu, “Ramazan-ı Şerif’iniz hayırlı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ‘Ramazan Buluşmaları’ çerçevesinde buradayız. Sizleri görmekten çok memnunuz. Böyle bir iftar programında çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir sohbete katılmak bizi memnun ediyoruz Gençlerimize güveniyoruz. Türkiye’mizin, devletimizin, milletimizin istikbali sizlersiniz. İnşallah her biriniz çok güzel bir şekilde yetişip Türkiye’mizin istikbalinde yerler alacaksınız. Biz de sizleri böyle gördükçe seviniyoruz. Sizlerle; camide, iftarda, ilimle, irfanla yan yana olmak bizim için sevinç kaynağıdır. Sizleri tebrik ediyoruz. Cenabı Hak, oruçlarınızı kabul eylesin” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, milletlerin her yeni nesilde yeniden doğduğuna dikkat çekti. Kaymakam Demir, “Ramazan ayının ilçemize, milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine bereket, huzur ve hayırlar getirmesini canı gönülden diliyorum. Bugün bizleri bir araya getiren Ramazan ayının coşkusunun, huzurunun, bereketini hep birlikte paylaşmamıza vesilen değerli müftümüz ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin 100.yılını kutluyoruz. Bu hafta gençlik haftasını kutluyoruz. Gençlerimiz, bu haftasını kutluyorum. Milli mücadelemizin bütün kahramanlarına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimiz olmak üzere hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.

Milletler, her yeni nesilde yeniden doğar derler. Bizler bu görevi sizlere devrederken bir bayrak yarışı gibi düşünürsek hayatı, sizlerin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz ve ülkemizin geleceğe en iyi şekilde taşıma arzusunda olmanız bizlerin en büyük dileği. Kendinizi iyi yetiştirin. Türk milletinin tarihte gerçekten çok ağır ve büyük bir misyonu var. Bu misyona yakışır şekilde kendinizi yetiştirin. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın ve bunları da geleceğe taşıyın. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Allah, dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akşam ezanını okudu. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, hep birlikte iftar yapıldı. İftar programına katılan öğrenciler, organizenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.















