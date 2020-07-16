KYK, dev yurt projesi için kolları sıvadı

Yaklaşık 25 milyon liralık bütçesi bulunan dev yatırıma, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki Hazineye ait arsa tahsis edilirken, proje alanının artırılması için Elbistan Belediyesi’nin de destek vereceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Elbistan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerin yurt problemini çözmek için başlattığı projede kollar sıvandı. Elbistan’a hem eğitim hem de ekonomik anlamda büyük katkı sunacağı değerlendirilen proje çerçevesinde mülkiyeti Hazineye ait Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda Battalgazi Köprüsü civarındaki 4 dönümlük arsa tahsis edildi. Yurt projesinin kapasitesinin, yeni açılan yüksekokul ve planlanan fakültelere alınacak öğrencilerin sayısı doğrultusunda artırılması için de tahsis edilen arsaya bitişik konumdaki Elbistan Belediyesi’ne ait arsadan pay alınması planlanıyor.

Elbistan’a yapılacak yaklaşık 25 milyon lira bütçeli yurt projesinin detayları hakkında bilgiler aktarmak üzere KYK Elbistan Yurt Müdürü Mükremin Yücel, bakanlık mühendisleri ve müşavir firmanın temsilcisi, Kaymakam Özkan Demir’i, makamında ziyaret etti. Ziyarette, 250’si erkek, 250’si de kız olmak üzere 500 öğrenci kapasiteli yurdun özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Planlanan proje göre, yurt binasında öğrenciler için her şey düşünülecek. Modern binada, sosyal tesisler, konferans salonları ve spor alanları da olacak.

Görüşme sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, projenin hayata geçmesi ile Elbistan’a hem eğitim hem de ekonomik yönden önemli bir ivme kazandıracağını söyledi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin Elbistan’daki yapılanmasının devam ettiğini kaydeden Kaymakam Demir, “Bu yurt projesi, uzun süredir takibini yaptığımız bir yatırımdı. Kahramanmaraş Milletvekilimiz ve 64. Dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın büyük destekleri ile yatırım aşaması öncesinde büyük yol kat ettik. Bu proje, ilçemiz açısından çok önemli. İstiklal Üniversitemiz, ilçemizdeki yapılanmasını sürdürüyor. Halihazırda Elbistan Meslek Yüksekokulumuzda eğitim devam ediyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz açılacak inşallah. EMYO yerleşkesinde bir yurt binamız var. Şehir merkezinde de kiralık bir binada kız yurdumuz var. Bu yatırımla birlikte ilçemize önemli bir kazanım sağlamış olacağız” dedi.

500 öğrenci kapasiteli yurt binasının, öğrencilere sıcak bir yuva olacağını belirten Kaymakam Demir, “İlçe merkezinde olması çok büyük avantaj olacak. Hem erkek hem de kız yurdu olarak inşa planlanıyor. Toplamda 500 kişilik bir kapasiteye sahip olacak. Mülkiyeti Hazineye ait olan 4 dönümlük bir arsanın tahsisini yaptık. Gerekli yazışmaların ve prosedürlerin tamamlanması ile birlikte proje için çalışmalar başlayacak. İnşallah bundan sonraki aşamaları da hızla geçerek temel atmak için hazır hale geleceğiz. Modern binada, konferans ve eğitim salonları, yemekhane ve spor alanları olacak. Üniversite eğitimi için ilçemizi tercih eden öğrencilerimize ev konforunda sıcak bir yuva kazandırmış olacağız. İlçemizdeki diğer kamu yatırımların da olduğu gibi bu eğitim projesinde de bizlere destek olan Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey’e Elbistanlı hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.















