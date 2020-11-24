Kuzey Yıldızları aday öğretmenlerden İzmir’e gönül köprüsü

Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçelerine atamaları yapılan Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, 5 Kasım’da İzmir’de meydana gelen depremin ardından mağdur olan vatandaşlar için tek yürek oldu. Depremzede vatandaşların yaralarına merhem olmak için harekete geçen Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, kendi aralarında başlattıkları kampanyada 7 bin 100 TL topladı. Toplanan para, AFAD’ın banka hesabına yatırıldı. Görev yaptıkları Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun’dan İzmir’e gönül köprüsü kuran Kuzey Yıldızları aday öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve Aday Öğretmen Koordinatörü Faik Türk’le birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Kuzey Yıldızları, Kaymakam Demir’e beraberlerinde getirdikleri çiçeği ve yardım makbuzunu takdim etti.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, aday öğretmenleri bu yürekten bağışları ve davranışları için tebrik etti.

Aday öğretmenler nezdinde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kaymakam Demir, “Geleceğimizin mimarı değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi de minnetle yâd ediyoruz. Öğretmenlerimiz, bizim kıymetlilerimizdir. Sağ olsunlar var olsunlar”