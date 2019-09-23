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Kuzey Irak’tan Kahramanmaraş’a acı haber

Kuzey Irak’ta, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kahramanmaraşlı Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Antalya Serik'te ikamet eden ailesine verildi.

Kuzey Irak’tan Kahramanmaraş’a acı haber
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Orta Mahalle 1017 Sokak'ta oturan ve ilçede servis şoförlüğü yapan baba Ali Dinçer ile anne Zübeyde Dinçer'e oğullarının Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğu haberi verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Evli ve 6 aylık kız babası olan şehit Dinçer'in, önümüzdeki hafta kız kardeşinin düğünü için ilçeye gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer, Antalya'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

 


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