Kuzey Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti.

Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Perşembe gününden itibaren gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Elbistan’da da gece sıcaklıklarının 12 dereceye, gündüz ise 29 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.