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Kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi Elbistan’da yakalandı

Afşin’de kuyumcuya satmak istedikleri altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine kaçarak Elbistan’a gelen biri kadın 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi Elbistan’da yakalandı
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Afşin’de kuyumcuya satmak istedikleri altınların sahte olduğunun anlaşılması üzerine kaçarak Elbistan’a gelen biri kadın 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, başta dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunan biri kadın 3 şüpheli, kiraladıkları otomobille geldikleri Afşin ilçesinde sahte altınları kuyumcuya satmak istedi. Kuyumcu, kontrol ettiği altınların sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda şüphelilerin içinde bulunduğu aracın plakasını belirledi. Afşin’den çıkan şüphelilerin Elbistan’a gittikleri tespit edildi. Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin eşkalini ve içinde bulundukları otomobilin bilgilerini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Belirtilen otomobil, Gariplik Caddesi’nde durduruldu. Araçtaki şüphelilerden biri, içinde sahte altınların olduğu poşeti, park halindeki bir otomobilin altına atmaya çalışsa da polisin dikkatinden kaçmadı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan aramada, 5’i sahte 6 bileklik ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için Afşin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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Elbistanlı Kız 3 hafta önce

Gıran girip de gıran süpüresiceler,südüklüklerinin yolu dutulasıcalar... Şimdi de sıra Afşin'e Elbistan'a mı geldi. Hep bu altınları Istanbul'dan getiriyor adı batasicalar. Gözlerini milletin kazancına dikmiş kör olasıcalar. Emniyet guclerimize de tebrikler.

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Kurbet kuşu 3 hafta önce

Güzel bir haber türküyede sahte mal
Satışına gecit yok amma sahtekarlıkla kine kadar kazabsan
Serbestsi bahanesi ney serbest ekonomi piyasesi şöyle bir düşünün
Yediğimi giydiğimiz ürettiğimiz hangisinde sahtekarlık yok bşr tek
İsim söleyi

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