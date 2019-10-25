Kütahya’ya atanan İŞKUR Müdürü Açar’dan veda ziyareti

2017 yılında İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Açar, Çalışma ve İş Kurumu Kütahya İl Müdürlüğü’ne şube müdürü olarak atandı. İlçede veda ziyaretleri yapan Açar, bu çerçevede Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer’i ziyaret etti. Elbistan’da görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Açar, görev süresi boyunca istihdam noktasında birçok önemli çalışma imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer de, Açar’a yeni görevinde başarılar diledi.