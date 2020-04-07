Kuşları kuluçka döneminde bile avlayanlara geçit yok

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, yasadışı avlanmaya karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kaçak avcılar ise, ağır cezai müeyyideler ve yapılan uyarılara kulak tıkayarak çeşitli yöntemlerle avlanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, şuan kuluçka ve yavru çıkarma döneminde olan birçok hayvanın da neslini tehlikeye sokan kaçak avcılara göz açtırmıyor. Av koruma ekipleri, daha önceden defalarca kez güme imha ettikleri Çilingir çayırında bir kez daha denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde 4 adet güme kullanılamaz hale getirildi. Göksun’da da kaçak keklik avı için ağaç dalları ile oluşturulan 8 adet evsin kullanılamaz hale getirildi.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avlanma ile ilgili denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.





