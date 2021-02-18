Kuruluş Osman’da ‘Elbistan’ diyalogu

Kuruluş Osman’ın 46. yeni bölümünde, Şeyh Edebalı ile Osman Bey arasında geçen diyalogda Elbistan’dan ve Garkın Ocağı’ndan bahsedildi.

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizide Osman Bey ve Şeyh Edebalı’nın sohbeti dizinin en önemli anlarından biri oldu. Şeyh Edebalı'yla buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen Şeyh Edebalı, Elbistan’dan da dua edildiğini anlattı. Edabalı, “Elbistan’dan Piri Dedem Garkın Ocağı’ndan adına dualar yükselir göğe” dedi.

Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslam’ın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebalı'yı sözleriyle selamladı.

Dizide adı Elbistan’la birlikte anılan Dede Kargın Ocağı’ndan en geniş bahseden kişi ise Elvan Çelebi. Elvan Çelebi, “Menekıbul Kutsiyye” adlı eserinde Dede Garkın’ı, Baba İlyas’ın baş halifesi olarak adlandırır. Moğol işgalinden sonra Dede Garkın ile Baba İlyas, Horasan’da birlikte ayrılarak Van Gölü’nün doğusunda kalan Hoy kenti civarlarına geldiler. Dede garkın, Horasan’dan ayrıldıktan sonra, bir süre Azerbaycan’da kalıyor. Daha sonra o da Anadolu’ya geçiyor. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat, onun gücünün ve etkinliğinin farkına varıp, yaklaşan Moğol tehlikesine karşı, onu Elbistan’a yerleştiriyor. Ona, Elbistan'daki 17 köyü “ikta” olarak veriyor.



