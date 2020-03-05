Kuruluş Osman, Başkonuş Yaylası’nda çekilecek

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, “Yaklaşık 5 aydır büyük bir projenin ilk adımını attık. Aslında bu proje birbirinden bağımsız iki üç projeye daha kapı açıyor. Sayın Mehmet Bozdağ aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği, desteklediği büyük bir senarist aynı zamanda yapımcı ve tarihçi. Bu üçünü de bir arada tuttuğumuz zaman bizler de Kahramanmaraş'ın Kurtuluş filmini ve Sütçü İmam'ı Mehmet Bozdağ beye tanıtmak istiyoruz. Burak Özçivit ile beraber Kuruluş Osman dizisi ekibi Kahramanmaraş'a gelecek. Sağ olsunlar bize de bu vesileyle çok güzel jest yapıyorlar. Bakın şu da olabilirdi film ekibi diye buraya 3,5 figüranda gönderebilirlerdi. Sırp Kralı Nazar'ı oynayan Levent Özdilek geldi, Sungur Bey, Emre Kıvılcım geldi. Dombura'nın bestecisi filmin de müziklerini yapan isimler de geldi buraya biz ona Başkonuş'ta klip çektik.

Kuruluş Osman dizisinin buraya gelme sebebi aslında iki üç işi bir arada yapmak. Başkonuş yaylasının ismi dizide zikredildi. Bunun sebebi var, çünkü mayıs ayında dizinin bir bölümü burada çekilecek. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylasında çekilecek. Birçok kişi halen inanamıyor. Dizinin bir bölümünün burada çekiliyor olması yavaş yavaş dizinin ilerleyen bölümlerinde Başkonuş Yaylası'nın ismi zikredilecek ve dizi buraya bağlanacak” dedi.



