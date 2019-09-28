Kuruçay, “Kahramanmaraş’ta deprem tehlikesi sürüyor”

İstanbul’da yaşanan deprem, Türkiye’de deprem riskinin en fazla olduğu bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ta da endişeye neden oldu. Elbistan’ın da üzerinde bulunduğu Çardak fay hattı ile Kahramanmaraş’ın yaklaşık 10 kilometre güneydoğusundan geçen Doğu Anadolu Fay Hattı, deprem açısından riskli bölgeler olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, son olarak 1544 yılında yaşanan 7 şiddetinde bir depremden bugüne enerji biriktiren Çardak fay hattında gecikmiş ciddi ve büyük bir deprem riski olduğunu öngörürken Elbistan’ı da etkileyecek olası depremdeki en büyük tehlikenin sıvılaşma olarak tabir edilen binaların batması şeklinde değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında çizilen yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Kuruçay, fayların yerinin değişmediğinin altını çizdi.

Türkoğlu-Gölbaşı arasındaki sismik boşluğun yani yıllardan beri kırılmayan tehlikeli noktanın yerinin değişmediğine dikkat çeken Kuruçay, Kahramanmaraş’ta deprem tehlikesinin aynı şekilde devam ettiğini belirterek, “Kahramanmaraş’ın yaklaşık 10 kilometre güneydoğusundan geçen Doğu Anadolu Fay Hattı’nın yerini değiştirmedik. O olduğu gibi duruyor, ona yakın olan yerler Kahramanmaraş, Türkoğlu, Pazarcık, Narlı gibi deprem üretebilecek doğu anadolu fayının Türkoğlu-Gölbaşı arasındaki sismik boşluğun yani yıllardan beri kırılmayan tehlikeli noktanın yeri değişmedi. Burası olduğu gibi duruyor, sadece bilimsel verilere göre örnek veriyorum. Bizim Kahramanmaraş’la alakalı hiçbir şey değişmedi, Kahramanmaraş yine aynı şekilde deprem tehlikesi bakımından en önemli yerlerden bir tanesi olma durumunu muhafaza ediyor. Bizim burada kendimizi sorgulamamız lazım. Hiçbir şekilde deprem tehlike haritasına göre ovalar çok riskli, yukarılar daha az riskli şeklinde bir yaklaşım yapamayız. Akıllı olmamız lazım, bunu unutmamız lazım. Yoksa yeni bir deprem tehlike haritası çıktı, biraz daha rahatladık gibi bir durum yok. Tehlikeli yerlerdeki binalar olduğu gibi duruyor. Deprem olduğunda yıkılacak yerlerin nereler olduğu da belli” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş’taki binaların depreme hazırlıklı olmadığına vurgu yapan Kuruçay, teknolojinin ilerlemesine rağmen depremin ne zaman olacağının asla bilinmediğini hatırlattı.

Kuruçay, şunları söyledi:

“Hiçbir kimse deprem şu gün olacak diyemez, bunu söyleyen hangi hoca, hangi profesör, hangi üniversite olursa olsun böyle bir şey yoktur. Hiç kimse depremin zamanını bilemez ama depremin nerede olacağını, hangi zeminlerde depremin daha çok hasar vereceğini biliyoruz ve biz bunu söylüyoruz. Müneccim değiliz, insanlar mutlaka bilime inanmalıdır, bilimsel veriler de depremin zamanıyla ilgili hiçbir kayıt yoktur. Böyle bir gelişme olsa herkesin haberi olur. Basında hiç yetkisiz, etkisiz, bilimsel olmayan, akla mantığa uymayan şu günde deprem olacak diye şeyler var, bunların hepsi saçma sapan. Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, iki saat sonra da olabilir, bir saat sonrada olabilir diyoruz ama nerede olacağını, nerede daha fazla hasar verebileceğini söyleyebiliyoruz. Bu bizim için yetmez mi? Buna göre önlem alınması gerekiyor, asıl önemli olan budur” değerlendirmesini yaptı.