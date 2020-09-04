Kuruçay: “Kahramanmaraş’ta 7’den aşağı deprem olmaz”

Kahramanmaraş’ta yaşanacak olası bir depremle ilgili değerlendirme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, “Anlattığımız şeyler her zaman aynı şeyler, aynı şeyleri söyleyip duruyoruz ancak insanlarımız, vatandaşlarımız, yetkisi olanlar ve yetkisi olmayanlar bu işi çok fazla ciddiye almadıkları belli. Neden derseniz bir gerçek var Kahramanmaraş, Doğu Anadolu Fay Hattına kuş uçuşu 11 kilometre mesafede. Kapıçam’ın olduğu yerden Kuzey Doğu Güney Batı istikametinde Doğu Anadolu Fayı’nın en tehlikeli segmenti olan Gölbaşı-Türkoğlu arasında yüzyıllardan beri kırılmayan Doğu Anadolu Fayı’nın bir bölümü var. Bütün bilim insanlarının ortak görüşü Gölbaşı-Türkoğlu sismik boşluğu var diyoruz, tehlikeli parçasından bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın yüzyıllardan beri kırılmayan fayın üzerinde bulunduğunu anlatan Kuruçay, şöyle devam etti:

“Şu şiddette bir deprem bekliyoruz demekte doğru olmaz. Depremlerin şiddeti faylarda biriken stresin miktarına bağlı. Türkoğlu-Gölbaşı segmenti yaklaşık 100 kilometre eğer kırılırsa diyoruz ki büyük bir deprem üretir. Hem resmi kurumların hem Kahramanmaraşlı vatandaşların bilmesi gereken biz 100 kilometre uzunluğunda yüzyıllardan beri kırılmayan bir fayın üzerindeyiz. 10 sene sonra mı kırılır 100 sene sonramı kırılır 50 sene sonra mı kırılır onu bilmiyoruz. Jeoloji öyle bir şey ki yer kabuğunun kıtaları sürekli birbirini sıkıştırır bir kısmı birbirinden uzaklaşır. Bu hareketler sonucu oluşan streslerde depremleri meydana getirir. Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmamamız lazım. Bilimsel araştırma yapmadan ben şurada şu kadar deprem bekliyorum demek yanlış bir şey ama Kahramanmaraş’ta bir deprem olursa sismik boşluktan dolayı 7’den aşağı olmaz.”