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Kuru ot yangınları tehlikeye davetiye çıkarıyor

Elbistan’da yerleşim yerlerine yakın boş arazilerdeki kuru ot yangınları, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Kuru ot yangınları tehlikeye davetiye çıkarıyor
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Yaz ayları nedeniyle kuruyan otlar, en ufak bir kıvılcımla tehlikeli yangınlara neden olabiliyor. Çocukların ya da vatandaşların yakması sonucunda ya da cam parçalarının mercek görevi görmesiyle tutuşan otlar, rüzgarın da etkisi ile evleri, bahçelerdeki meyve ağaçlarını tehdit ediyor. Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde çıkan ot yangını da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Cezaevi alt kısmındaki boş arazide başlayan yangına, evlerinin zarar görmesinden endişe duyan vatandaşlarca yapıldı. Musluklarına bağladıkları hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar bir yandan da küreklerle alevlerin evlerine sıçramaması için uğraş verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yetkililer ise, ot yangınlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.


Yerel Manşetler
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Ahali 3 gün önce

Eeeee rabbimin sopası yok uyardık dedik bu otların kurumadan mahalle sokak aralarındaki boş arazi arsalarda ki otları yaş iken greyderle kontrollü kazıma yapılsın dedim ama nafile ırkı Okan olmadı halk toplum duyarsız olunca bu gibi olaylar kaçınılmazdır söyledik yaş iken otları kurunsun Greyder dedik

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