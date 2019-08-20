Kuru ot yangınları tehlikeye davetiye çıkarıyor

Yaz ayları nedeniyle kuruyan otlar, en ufak bir kıvılcımla tehlikeli yangınlara neden olabiliyor. Çocukların ya da vatandaşların yakması sonucunda ya da cam parçalarının mercek görevi görmesiyle tutuşan otlar, rüzgarın da etkisi ile evleri, bahçelerdeki meyve ağaçlarını tehdit ediyor. Elbistan’a bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde çıkan ot yangını da rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Cezaevi alt kısmındaki boş arazide başlayan yangına, evlerinin zarar görmesinden endişe duyan vatandaşlarca yapıldı. Musluklarına bağladıkları hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar bir yandan da küreklerle alevlerin evlerine sıçramaması için uğraş verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yetkililer ise, ot yangınlarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.















