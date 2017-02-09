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Kurtuluş etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile sürdü

Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne tüm şehir protokolü, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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Kurtuluş etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile sürdü

Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne tüm şehir protokolü, öğrenciler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş Valiliği önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Meydanı’na kadar devam etti. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen programda ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı bir Mehteran Konseri sundu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda daha sonra bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kahramanmaraş Kurtuluş Günü Halk Oyunları programı gereği, 6 ülke ve 6 şehirden gelen halk oyunları ekipleri sırasıyla gösterilerini sundular.

Programa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Jandarma Alay Komutanı Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İlçe Belediye Başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilciler, gaziler, yabancı ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri, mahalle çeteleri ve vatandaşlar katıldı.

Makedonya, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna Halk Oyunları ekipleri, kendi ülkelerinin halk oyunlarını sergilediler.

Gösterilerin ardından bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlama etkinliklerinin dolu dolu devam ettiğine dikkat çekerek, vatandaşların etkinliklere ilgi göstererek sahiplenmesinin kendilerini mutlu ettiği söyledi.

Başkan Erkoç, “97. yıl önce ecdadımız birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek şehrimizi işgalci güçlerden kurtarmış ve güzel ülkemizin kurtuluşuna da vesile olmuştu. Bizler de ecdadımızın bu başarılarını gelecek kuşaklara aktarmak adına çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları şükran, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Halkımızın etkinliklere ilgi göstermesi ve sahiplenmesi de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Tüm halkımızı 12 Şubat akşamına kadar devam edecek Kurtuluş Bayramı etkinliklerimize davet ediyoruz” dedi.

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