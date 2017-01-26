Kurtuluş Etkinlikleri 3 Şubat’ta başlıyor

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü kutlama etkinlikleri, 3 Şubat’ta başlıyor.

Bu yıl 3-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kurtuluş Bayramı kutlama etkinliklerinin programı belli oldu.

İl genelinde kamu kurum ve özel sektör binalarının, ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasıyla başlayacak etkinliklerde ilk sırada Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek “Uluslar arası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu” 3-4 Şubat 2017 tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve KSÜ Konferans Salonları olmak üzere 6 salonda düzenlenecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Personel Lokali’nde Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından Ödüllü 3. Yemek Yarışması 4 Şubat 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Aynı tarihte Türk Chopper Motosiklet Gösterisi 4 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te şehrin ana güzergahlarında gerçekleştirilecek.

Kutlama etkinlikleri çerçevesince Türkiye Güreş Devlerinin yarışacağı 11. Ulusal Kurtuluş Güreş Turnuvası 5 Şubat 2017 Pazar günü Batıpark Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Kahramanmaraş Kurtuluş Günü Halk Oyunları Gösterileri 5-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Elbistan, Afşin, Göksun, Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde dönüşümlü olarak gösteriler sunacaklar. Bu gösteriler şehir merkezinde Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, Müftülük Meydanı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek.

Bu yıl ki kortej yürüyüşü Kahramanmaraş Valiliği önünden başlayacak ve Atatürk Meydanı’nda son bulacak. Kortej Yürüyüşü 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat13.30’da başlayacak.

Aynı tarihte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde saat 14.00’te Resim Sergisi ve Konser programı gerçekleştirilecek.

Saat 20.00’de ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Jennifer’in Düğünü/Osman Gazi’ isimli oyun sahnelenecek.

Kurtuluş Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesince 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat10.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Ortaokullara yönelik Kahramanmaraş’ın Kurtuluşu konulu resim ve şiir yarışması sergisi ve ödül töreni yapılacak. Saat 13.00’de Uzunoluk Caddesi’nde Sütçü İmam Olayı’nın canlandırılması, saat 15.00’te Atatürk Meydanı’nda Halk Oyunları Gösterileri, saat 19.30’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezİ’nde ‘İstiklalden İstikbale’ adlı kısa film Galası yapılacak.

Saat 20.00’de ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Jennifer’in Düğünü/Osman Gazi’ isimli oyun sahnelenecek.

Kutlama etkinlikleri çerçevesince 10 Şubat 2017 Cuma günü ise saat 11.30’da Ulucamii’ de Hutbe ve Vaaz verilmesi gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da Liselerarası Kurtuluş Basketbol Turnuvası Final Maçı ve Ödül Töreni Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu’nda yapılacak. Aynı gün ve aynı salonda saat 15.30’da ise Liselerarası Kurtuluş Voleybol Turnuvası Final Maçı ve Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 18.00’de ise Şehit Ömer Halisdemir adına gerçekleştirilecek olan futbol müsabakasında Onikişubat İdmanyurdu Spor’la Niğde Bor Çukurkuyu Belediyespor karşılaşacak.

Kutlama etkinlikleri 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Atatürk Meydanı’nda saat 09.30’da Çelenklerin sunumu ve Sütçü İmam’ın Mezarının ziyareti ile Şeyhadil Mezarlığı’ndaki eski ve yeni şehitlikler ziyaret edilecek. Aynı gün saat 11.30’da Ulucamii’de Mevlid-i Şerif okutulması ve Hatim Duası gerçekleştirilecek. Saat 13.00’de Etli Pilav ve Ayran ikramı yapılacak. Saat 13.30’da Kaleye Hücum ve Bayrak Olayı’nın temsili olarak canlandırılması yapılacak.

Saat 18.00’de Valilik Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Gösterisi gerçekleştirilecek.

Saat 19.00’da Valilik Meydanı’nda Kur’an Tilaveti ile Kurtuluş Tiyatral Gösterileri ile Halk Oyunları Gösterileri gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de İstanbul Tarihi Türk Topluluğu Mehteran Konseri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.