Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sanal sergide görücüye çıktı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) açtığı yılsonu sergisi, pandemi süreci nedeniyle sanal ortama taşındı. Açtıkları kurslara koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl erken ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Elbistan HEM Müdürü Faruk Doğan, bu çerçevede ‘Bahar Şenliği’ adı altındaki yılsonu sergisini de yapamadıklarını söyledi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde birçok genel ve meslek kursu açtıklarının bilgisini veren Doğan, “Bu kurslarımızla binlerce kişinin meslek sahibi olmasına ve kendini geliştirmesine katkı sunduk” dedi.

Salgın sürecinde kurslara ara verilmesine rağmen tamamen milli bir seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre çalışan usta öğreticiler ve öğretmenlerin maske ve tulum ürettiğini anımsatan Doğan, “Hepimizin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek tıbbi maske ve tulum ürettik. Bu zor günleri atlatmamız için gönüllü olan usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize fedakârca çalışmalarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle kurslara ara verilse de yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini aktaran HEM Müdürü Faruk Doğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize ara vermek zorunda kaldık. Yine de 2019 Eylül ayı itibariyle başladığımız meslek edindirme ve genel kurslarımızda oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Kadın kursiyerlerimiz, meslek sahibi olmak ve kendilerini geliştirmek için usta öğreticilerimizle öğretmenlerimiz eşliğinde çok emek harcadı. Bu ürünleri görücüye çıkarmak ve halkımıza tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz ‘Bahar Şenliği’ adlı sergi planlamamız vardı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu şenliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ancak, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin büyük emek harcayarak ortaya çıkardıkları ürünleri yine de halkımızla buluşturmak istedik. Günümüz teknolojilerinden yaralanarak 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı yılsonu sergimizi sanal ortama taşıyarak el emeği göz nuru ürünleri halkımızın beğenisine sunduk” şeklinde konuştu.

Doğan, son olarak, “Sanal ortama taşıma mecburiyetinde kaldığımız sergimiz, merkezimizin internet sitesinden gezilebilir. Sanal sergimizdeki yönlendirme tuşları ile 360 derece gezi imkanı vardır. Bu eserlerin ortaya çıkarılmasında göz nuru döken tüm kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize ve öğretmenlerimiz ile kurum personellerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci hep birlikte atlatarak kursiyerlerimize kapılarımızı yeniden açmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

