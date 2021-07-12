Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kentin birçok kırsal bölgesinde yetiştirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar, Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’nda görücüye çıktı. Kurbanlık almak için borsanın yolunu tutan vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kurban Bayramı, 20 Temmuz’da idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kalan kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar, haftanın ilk günü açılan Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası’na akın etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı hayvan borsasına, her bütçeye uygun binlerce büyük ve küçükbaş hayvan getirildi. Kurbanlık fiyatlarında ise geçtiğimiz yıla oranla artış yaşanıyor. Dananın canlı kilogramı 30, damızlık değeri olmayan düve 29, damızlık değeri olmayan inek 26, damızlık değeri olmayan koyun 25, toklu 35 ve keçi ise 25 liradan alıcı buluyor. Büyükbaş hayvan tercih eden vatandaşlar ise hisse sayısına göre pazarlık yapıyor.

Büyükbaş hayvanda hisse fiyatları da 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişirken; yıllarca beslenen danalar da hem büyüklükleri hem de fiyatları ile dikkat çekiyor. Canlı ağırlığı 1 tona kadar ulaşan danalar, alıcıların gözdesi olurken; daha az sayıda hissecisi olanlar da ortalama boyutlardaki hayvanları tercih ediyor.

Bin bir güçlükle yetiştirdikleri hayvanlarına alıcı bekleyen besiciler ise, canlılığın bayrama yaklaştıkça daha ada artmasını beklediklerini anlattılar.

Karantina sonrasında en yoğun günü yaşadıklarını belirten besiciler, “Borsa kapalıydı. En yoğun günümüz bugün oldu. Yeterli sayıda hayvan var. Herkesin bütçesine göre kurbanlık bulabileceği yer burası. Bugün gelenlerin çoğu, fiyatları öğrenmek için pazardaydı. İnşallah bayrama yaklaştıkça alım-satım işi çoğalacak diye umuyoruz” diye konuştular.

Elbistan Belediyesi hayvan Borsası’na Elbistanlıların hiç aşina olmadığı ‘France’ ırkı koyununu satmaya gelen besici ise, “Bu koyunun cinsi bizim buralarda pek bilmiyor. Kahramanmaraş’tan almıştım. Bu cins koyunun kuyruğu yok. Görenler, ‘kuyruğu nerede?’ sorusunu yöneltiyor. Fiyatı da diğer yerli koyunlara göre çok uygun ama alıcı çıkmadı” dedi.