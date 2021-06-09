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Kurbanlık fiyatları belli oldu

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Bedir Ergüç, kurbanlık fiyatlarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Kurbanlık fiyatları belli oldu
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Kurbanlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20’lik bir artış yaşandığını bildiren Ergüç, hisse fiyatlarının da 2500-3000 lira arasında değişeceğini söyledi.

Elbistan, Göksun, Afşin, Ekinözü ve Nurhak Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Bedir Ergüç, “Kurbanlık piyasası yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Elbistan’ımızda hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık sayısında herhangi bir sıkıntı yok. Yeterli hayvan bulunuyor. Kurbanlık fiyatları da geçtiğimiz yıla oranla bir artış söz konusu. Büyükbaş hayvanlar için canlı kilo fiyatı, geçtiğimiz yıla göre 6 lira arttı. Bu yıl dananın fiyatı 30 lira olacak. Damızlık değeri olmayan düvenin canlı kilo fiyatı ise 29 lira olarak belirlendi. Damızlık değeri olmayan inek için ise kilo başına 26 lira istenecek. Damızlık değeri olmayan koyun 25 lira, toklu 35 lira ve keçinin canlı kilogramı da 25 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar doğrultusunda büyükbaş hayvanda hisse fiyatlarının da 2 bin 500 ila 3 bin lira arasında değişeceğini düşünüyoruz” dedi.

Karantinada olan hayvan borsasının durumu

Elbistan Hayvan Borsası, çevre illerdeki bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine koruyucu amaçlı olarak 21 Mayıs’tan itibaren kapatılmıştı. Bu tarihten itibaren Elbistan Hayvan Borsası’na ve diğer pazarlara, hastalıklı hayvanların diğerlerine de hastalık bulaştırma riski nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına izin verilmiyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalıkla ilgili sahada çalışmalarını sürdürüyor. Hastalığın iyileşme döneminin başladığı bildirilirken Elbistan Hayvan Borsası’nın da Kurban Bayramı öncesinde açılması planlanıyor.  

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Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu