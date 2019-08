Kurban satış, kesim yeri ve ücretleri belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada: “Yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle Canlı Hayvan Borsamızda bulunan A, B ve C padokların kiraları ile kurban satış yerleri ve kesim ücretleri belirlenmiştir. Canlı Hayvan Borsamızda A bölümü padoklar 40 adet olup, büyükbaş hayvan satışlarımız için ayrılmıştır. Her padokta 12 büyükbaş hayvan satışa sunulabilecek kapasitede olup kira bedeli 550 TL’dir. B padok ise yine 40 adet bölümden oluşup, küçükbaş hayvanların satışı için ayrılmıştır. Bu bölümde ise 1440 küçükbaş hayvan satışı yapılabilecek olup kira bedeli 550 TL’dir. C padok ise serbest bölüm olup, burada vatandaşlar kendi satış stantlarını açabileceklerdir ve 1000 adet küçükbaş hayvan satışı yapılabilecek kapasitede olup kira bedeli 300 TL’dir.

Kesim kesim ücretleri ise; Kılılı Merkez kesimhanesi ve Elbistan Kesimhanesinde büyükbaş 275 TL küçükbaş 70 TL’dir. Andırın, Afşin, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit kesimhanelerinde ise büyükbaş 275 TL, küçükbaş 50 TL olarak belirlenmiştir” denildi.