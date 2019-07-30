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Kurban satış, kesim yeri ve ücretleri belli oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile kurban satış, kesim yerleri ve kesim ücretleri ve canlı hayvan borsası padok kiraları belli oldu.

Kurban satış, kesim yeri ve ücretleri belli oldu
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada: “Yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle Canlı Hayvan Borsamızda bulunan A, B ve C padokların kiraları ile kurban satış yerleri ve kesim ücretleri belirlenmiştir. Canlı Hayvan Borsamızda A bölümü padoklar 40 adet olup, büyükbaş hayvan satışlarımız için ayrılmıştır. Her padokta 12 büyükbaş hayvan satışa sunulabilecek kapasitede olup kira bedeli 550 TL’dir. B padok ise yine 40 adet bölümden oluşup, küçükbaş hayvanların satışı için ayrılmıştır. Bu bölümde ise 1440 küçükbaş hayvan satışı yapılabilecek olup kira bedeli 550 TL’dir. C padok ise serbest bölüm olup, burada vatandaşlar kendi satış stantlarını açabileceklerdir ve 1000 adet küçükbaş hayvan satışı yapılabilecek kapasitede olup kira bedeli 300 TL’dir.

Kesim kesim ücretleri ise; Kılılı Merkez kesimhanesi ve Elbistan Kesimhanesinde büyükbaş 275 TL küçükbaş 70 TL’dir. Andırın, Afşin, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit kesimhanelerinde ise büyükbaş 275 TL, küçükbaş 50 TL olarak belirlenmiştir” denildi.


Yerel Manşetler
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