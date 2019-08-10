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Kurban kesim alanları bayrama hazır

Elbistan Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında belirlenen 12 ayrı noktada hayvan kesim alanlarında çalışmalarını tamamladı.

Kurban kesim alanları bayrama hazır
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Elbistan Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında belirlenen 12 ayrı noktada hayvan kesim alanlarında çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların daha huzurlu bir şekilde bayram geçirmeleri için her alanda tedbir alan Elbistan Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim alanlarında çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların daha uygun ve hijyenik bir ortamda kesim yapabilmeleri için 12 ayrı nokta belirlendiğini belirten Elbistan Belediyesi, “Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirmeleri için ilçe genelinde her alanda tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın kurbanlarını daha uygu ve hijyenik bir ortamda kesebilmeleri için belirlenen 12 ayrı noktada tüm çalışmalarımız tamamlanmış ve hazır hale getirilmiştir. Kurban Bayramı için kurulan kriz masamızın belirlediği kesim alanlar Kızılcaoba Mahallesi Diş Hastanesi yanı, Yeşilyurt Mahallesi Çok Programlı Lise bahçesi, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Turaç Cami karşısı, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlk Okulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi Yaşarkent Sitesi pazar yeri yanı, Pınarbaşı Mahallesi Elbistan Ortaokulu bahçesi, Yunus Emre Mahallesi açık pazar yeri, Orhangazi Mahallesi Şehit Abdullah Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, Hayvan Borsası yanı, Cihan Et Kombinesi ve Yalçın Et Kombinesi (Belediye Mezbahası) ve Hocazade Cami karşısı olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.





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Mehmet Kalem 2 hafta önce

Gerçekten başkanı tebrik ederim. Daha önce böyle bir hizmet duymadık görmedik. Helal olsun

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