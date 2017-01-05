Kur’an öğrenme sevincini, pasta keserek kutladılar

Elbistan Hocazade 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenme sevinçlerini, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel ile birlikte pasta keserek kutladılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde Elbistan’da ilk kez açılan 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu olan Hocazade Kuran Kursu’nda eğitim gören öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Şarkılar ve oyunlar eşliğinde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan öğrenciler, kendilerine harcanan emeğin karşılığını da en güzel şekilde vermiş oldu. Çocukların Kur’an-ı Kerim öğrenme sevincine Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ve aileleri de ortak oldu.

Hocazede 4-6 Grubu Yaş Kuran Kursu’nda eğitim gören öğrencilerden 15’i, yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi başardı. Bu başarıyı taçlandırmak isteyen kurs öğreticileri ve aileler, Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar için taç giyme töreni düzenlendi. Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ve velilerin katıldığı tören, çocukların seslendirdiği ilahiler ve dualarla ayrı bir havaya büründü. Kendileri için özel olarak hazırlanan pastaları kesen minik öğrenciler, öğrendikleri Kur’an-ı Kerim surelerini de okumayı ihmal etmedi.

Çocuklarla birlikte pasta kesen Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, açıklamasında 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının çocukların gelişimi üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Müftü Demirel, "4-6 Yaş Kuran kursu sayesinde çocuklarımız, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ve dinimizi öğrenmekle güzel ahlaklı ve daha bilinçli olacak. Çok güzel bir uygulama. Müftülüğümüze ait 5 ayrı mahallede 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu açtık. İlgiden çok memnunuz. Buralarda çocuklarımız için hem eğitim, hem de oyun ortamı oluşturuldu. Ders aralarında oyun parklarında diledikleri gibi oynuyorlar. Zaten kurs hocalarımız da harfleri ve diğer eğitimlerini oyunlar ve şarkılarla özdeşleştirerek anlatıyorlar. Böylece bilgilerin, çocukların zihninde daha kalıcı olması sağlanıyor. İlk 4-6 Yaş Kuran Kursumuzu da burada açmıştık. Bu yıl da devam ettirdik. Buraya gelen çocuklarımızın birçoğu, kurs hocalarının da büyük çabası sayesinde Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bunu da pasta keserek kutlamak istemişler. Biz de onların her zaman yanlarındayız. Bu mutlu ve sevinçli günlerinde de yanlarında olduk” dedi.