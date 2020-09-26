banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kur’an kursundaki olayla ilgili son dakika gelişmesi

Elbistan Müftülüğü’ne bağlı Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda yatılı olarak kalan 10 yaşındaki bir çocuğun eline vurulması olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerdeki kişinin 15 yaşında başka bir çocuk olduğu bildirildi.

Kur’an kursundaki olayla ilgili son dakika gelişmesi
banner17
banner43

Olayda mağdur olan çocuk, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’nce koruma altına alınırken, diğer çocuk da polis tarafından gözaltına alındı.

Elbistan Müftülüğü’ne bağlı Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda yaşanan olaya ilişkin Elbistan Kaymakamlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı idari soruşturma sürüyor. Aynı olayla ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da adli soruşturma başlatıldı. Olay anına ait videonun sosyal medya platformlarında yayınlanması ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un paylaşımının ardından başlatılan inceleme sonucunda mağdur olan çocuk ve eline vuran kişinin kimlikleri belirlendi. Olayda mağdur olan çocuğun kursta yatılı olarak kalan 10 yaşındaki M.D., diğerinin ise aynı şekilde yurtta yatılı kalan 15 yaşındaki C.H. isimli çocuk olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan C.H.’nin ve mağdur olan çocuğun ifadesinin psikolog nezaretinde alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın seyrinin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan talimat

 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirterek, “Sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Elbistan ilçemizdeki bir Kur’an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” açıklamasına bulundu.

 

Cep telefonu ile görüntülendi

 

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, yurt içerisindeki odada bir şahsın çocuğun birinin eline terlik benzeri cisimle vurduğu, karşı tarafındakine de aynı cismi fırlattıktan sonra odadan ayrıldığı görülüyor.                                                 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kur’an Kursundaki Olayla Ilgili Son Dakika Gelişmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erhan 5 saat önce

O iri yarı adamın 15 yaşında olduğunu hiç kimse iddia edemez. Millet ile alay gecilmesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 5 saat önce

Cehapeli ali yayinlamasa bu olay soruşturulmayacak miydi? Bu işin tadi kaçti iyice herşeyi çekip çekip bu adama yollayan tipler ne yapmak istiyor? Bu adamin reklamini yapmak için mi?Bundan başka 7 tane deve dişi gibi donanimli vekil daha var Mahir ÜNAL gibi bir şahsiyet varken bu adamin reklamini yapmak sadece ve sadece show yapmaktan başka birşey değil.

Cevapla
Beğenmedim! (4)