Kur’an kursundaki olayla ilgili son dakika gelişmesi

Olayda mağdur olan çocuk, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’nce koruma altına alınırken, diğer çocuk da polis tarafından gözaltına alındı.

Elbistan Müftülüğü’ne bağlı Bedir Efendi Yatılı Kur’an Kursu’nda yaşanan olaya ilişkin Elbistan Kaymakamlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı idari soruşturma sürüyor. Aynı olayla ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da adli soruşturma başlatıldı. Olay anına ait videonun sosyal medya platformlarında yayınlanması ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un paylaşımının ardından başlatılan inceleme sonucunda mağdur olan çocuk ve eline vuran kişinin kimlikleri belirlendi. Olayda mağdur olan çocuğun kursta yatılı olarak kalan 10 yaşındaki M.D., diğerinin ise aynı şekilde yurtta yatılı kalan 15 yaşındaki C.H. isimli çocuk olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan C.H.’nin ve mağdur olan çocuğun ifadesinin psikolog nezaretinde alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın seyrinin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan talimat

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirterek, “Sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Elbistan ilçemizdeki bir Kur’an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” açıklamasına bulundu.

Cep telefonu ile görüntülendi

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, yurt içerisindeki odada bir şahsın çocuğun birinin eline terlik benzeri cisimle vurduğu, karşı tarafındakine de aynı cismi fırlattıktan sonra odadan ayrıldığı görülüyor.