Kur’an Kursu öğreticileri aylık toplantısı yapıldı

Elbistan İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında görev yapan öğreticilerle Müftü Muhsin Demirel başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kur’an Kurslarının genel durumuna ilişkin konular değerlendirildi.

İlçe Müftülük binasında gerçekleştirilen toplantıya; Kur’an Kursu ve 4-6 yaş Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, yaklaşık 1 aydır eğitimlerine devam eden Kur’an Kurslarının sorun ve sıkıntıları ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda kursların genel durumu hakkında öğreticilerden bilgiler aldı.

Toplantıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Müftü Demirel, bu tür toplantıların Kur’an Kurslarının işleyişi, eksik ve sorunların tespit edilmesi ve önerilerin dinlenmesi açısından çok verimli sonuçlar doğurduğuna işaret etti.

İlçe genelinde fahri öğreticilerin görev yaptığı kurslarla birlikte 80’den fazla Kur’an Kursunun bulunduğunu belirten Müftü Demirel, bu kurslarda yaklaşık 2 bin kişiye de eğitim verildiğini ifade etti.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl hayata geçirilen 4-6 yaş Kur’an Kursu uygulamasına da değinen Müftü Muhsin Demirel, “İlçemizde, müftülüğümüze bağlı olarak açılan Kur’an Kursu öğreticilerimizle aylık mutat toplantımızı yaptık. Sorunlarını dinledik. Taleplerini aldık. İmkanlarımız dahilinde Kur’an Kurslarımızın sorunlarının çözümü noktasında gereken adımları atacağız. Acil çözüm isteyen noktaları belirledik. İnşallah, Kur’an Kurslarımızı ihtiyaca en iyi cevabı verecek hale getireceğiz.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği kıstaslar ölçüsünde ilçemizde 4-6 yaş Kur’an Kursu açtık. Geçtiğimiz yıl sadece bir kursumuz vardı. Bu sene ise hem kurs, hem de öğrenci sayımız arttı. Bizim amacımız ilçemizin değişik mahallelerinde de kurslar açmak. Bu konuda da girişimlerimiz sürüyor. Halkımızdan yoğun talep alıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bina teminini sağlarsak, bu taleplere cevap vermiş olacağız” dedi.

Kur’an Kursu öğreticilerinden görevlerini özveri ile yapmalarını isteyen Müftü Demirel, “Kur’an Kurslarımız Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından onaylanmış resmi birer eğitim kurumudur. Bayan Kur’an Kursu öğreticilerimiz de birer eğitmendir. Hepimiz işimizi severek yapmalıyız. Kurslarımıza gelen vatandaşlarımıza en iyi eğitimi vermek için özveriyle çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Öğretmenler Günü vesilesiyle, Hocazade Kur'an Kursu öğreticileri Zeynep Güzel Kalkan ve Tuğba Yılmaz tarafından İlçe Müftüsü Muhsin Demirel’e çiçek takdim edildi.



