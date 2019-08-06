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Kur’an kursu öğrencilerine ‘Sağlıklı Nesiller’ eğitimi

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi amacıyla ilçedeki Kur’an kursu öğrencilerine seminer verildi.

Kur’an kursu öğrencilerine ‘Sağlıklı Nesiller’ eğitimi
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Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı, Obezite ve Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelleri, Elbistan İlçe Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında ‘Sağlıklı Nesiller’ etkinliği kapsamında, 'Sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları ve sağlık okuryazarlığı' konularında eğitim verdi. Hedef kitlesi 7-12 yaş grubu çocuklar olan sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları konularını içeren etkinlikler ve çocuklarda sağlık okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Camilerde kurs gören öğrencilere verdikleri eğitimin yanında öğrencilere ağız ve diş sağlığı kapsamında çeşitli hediyeler de veren personeller, öğrencilerle birlikte çeşitli sosyal etkinlikler de yapmayı ihmal etmedi.

 


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hacı aga 2 hafta önce

yeni nesil malesef matematik kimya fizik hiç bilmiyor neden aceb

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tuba 2 hafta önce

bilimden bi haber genclik

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