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Kur’an kursu öğrencilerine mahremiyet ve çevre eğitimi

Elbistan İlçe Müftülüğü’ne bağlı cami ve Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "mahremiyet eğitimi, çevre ahlakı ve bağımlılıkla mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Kur’an kursu öğrencilerine mahremiyet ve çevre eğitimi
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Elbistan İlçe Müftülüğü’ne bağlı cami ve Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "mahremiyet eğitimi, çevre ahlakı ve bağımlılıkla mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Elbistan İlçe Müftülüğü’nün, yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik olarak başlattığı “mahremiyet, teknoloji ve çevre bilinci" konulu seminer ve eğitim programları, Mevlana Cami’indeki etkinlikle devam etti. Seminere, Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, cami ve Kur’an kursu görevlileri ile öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde, öğrencilere İlçe Müftlüğü görevlileri tarafından sinevizyon eşliğinde mahremiyet ve çevre ahlakına ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra, çevrenin korunmasının öneminin anlatıldığı kısa film izlendi.

Seminerde konuşan Elbistan İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, ‘küçük melekler’ şeklinde hitap ettiği çocuklara kişisel mahremiyet ve çevre bilinci ile kötü alışkanlıklardan uzak durma konusunda tavsiyesinde bulundu.

Çevrenin, bize Allah’ın emaneti olduğunu belirten Müftü Kılınç, “Yaz Kur'an kurslarımızda bulunan öğrencilerimize 'Mahremiyet Bilinci ve Çevre Ahlakı' ile ilgili seminerler veriyoruz. Bu seminerler vesilesiyle çocuklarımız, mahremiyet bilincine sahip oluyor. Dolayısıyla hem kendilerine ait olan sınırları hem de başkalarının sınırlarını tanımak suretiyle mahremiyet konusunda daha titiz davranmalarını bu vesileyle sağlamış oluyoruz. Mahremiyet çok önemli bir konudur. Herkesin bir özeli vardır. Bu doğrultuda kendilerine ait olmayan, başkalarına ait özel eşyaları izinsiz kullanmamaları gerektiğini öğretiyoruz.

Çevremizde en önemli şey sudur. Su hayattır. Su ve ağaçları korumamız gerekiyor. Çevredeki her şey bize Allah’ın emanetidir. Bizim de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekir. Biz de kapsamda çocuklarımıza, bu emanete riayet etmek zorunda olduklarını, aynı şekilde sadece can ve beden değil, çevrenin de içerisinde bulunduğumuz kâinatın azami bir şekilde korumamız gerektiğini anlatıyoruz. Ayrıca kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde de tavsiyelerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Seminerin sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.





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