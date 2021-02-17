Kuralları hiçe sayanlara ceza yağdı

Elbistan’da, günlük vaka sayılarındaki düşüş, rehaveti de beraberinde getirdi. Özellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli bahaneler öne sürerek ihlal edenler ile maske takmayı gerekli görmeyerek kendi sağlıklarını ve toplumun sağlığını hiçe sayanlar, cezadan kurtulamadı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasındaki denetimlerinde ceza yazılan kişi sayısı belli oldu.

1 aylık sürede en çok ihlal edilen kural sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında Pınarbaşı mesire alanında araçlarıyla turlarken yakalananların bile ‘Ekmek almaya çıktım’ şeklinde bahanelere sığındı. 15 Ocak-15 şubat tarihleri arasında polis ekiplerince 3 bin 347 kişi kontrol edildi. Polis ekipleri, 397 kişiye uyarıda bulundu. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 206 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi. Salgından korunmada birincil öncelik olarak görülen maske takmayan ya da maskeyi çenesinde taşıyan 181 kişiye de aynı kanun kapsamında 900’er TL idari para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları ile kapatılmasına rağmen açık olan ve açılış-kapanış saatlerine uymayan 4 işyerine de aynı şekilde idari para cezası uygulandı. Karantinada kalması gerekirken evden dışarı çıkan bir kişi ise, Kahramanmaraş’taki Avşar Yurdu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, pandemi kapsamında alınan tedbirler ve uygulamalarla ilgili denetimlerinin aralıksız olarak süreceği belirtildi.







