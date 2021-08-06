Kuralları hiçe sayan 1180 sürücü cezadan kaçamadı

Buna göre, Kahramanmaraş’ta sürücü belgesiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve hız ihlali başta olmak üzere 1180 araca trafik idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelindeki trafik birimlerinde 26 Temmuz – Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 23 bin 133 tane araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrol edilen araç ve sürücü içerisinden 1180 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı ve eksiği bulunan 45 adet araç ise, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde ise en fazla ceza hız ihlallerinden yaşandı. 1180 adet araç içerisinden 767 sürücü hız ihlali yaparak ceza yemekten kurtulamadı. Hız ihlalinden sonra en fazla ceza 144 adet ile ‘sürücü belgesiz araç kullanmaktan’ geldi. Üçüncü sırayı ise 77 adet ile ‘araç içerisinde cep telefonu kullanmak’ suçundan kesildi.

Trafikte makas atarak diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan 3 sürücüye de ilgili maddelerden idari para cezası uygulandı.