Kurallara uyduk, vaka sayısını düşürdük

Vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Kaymakam Demir, “Tedbirlere sonuna kadar uyarak sadece sevdiklerimizi değil toplumun tamamını riskten uzak tutabiliriz” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde en zor dönemi geride bırakan Elbistan’da vaka sayıları da azalmaya başladı. Eylül ayında neredeyse virüsün uğramadığı yer kalmayan Elbistan’da, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasından derlenen bilgilere göre, yüksek riski temsil eden kırmızı alanlar azalıyor. Bu iyileşme, Elbistan Devlet Hastanesi’ne Covid-19 şüphesiyle son bir haftada başvuru ve pozitif vaka sayısına yansıdı. Eylül ayında pik yapan rakamlara göre günlük ortalama vaka sayısında ciddi azalma yaşandı.

Süreci değerlendiren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, başarılı bir sınav verildiğini söyledi. Alınan tedbirlere uyum noktasında ilçe halkında ciddi bir hassasiyet oluştuğunu belirten Kaymakam Demir, Tüm kamu görevlilerimiz ve sağlık çalışanlarımızın canla başla görev yapması, vatandaşlarımızın da riskin farkında olup hayatlarını tedbirlere göre şekillendirmesi geldiğimiz noktanın en önemli faktörleri oldu” dedi.

Kaymakam Demir, şunları söyledi:

“Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz tüm halkımızın malumudur. Bu zor süreci ancak, Elbistanlı hemşerilerimizin kurallara uyup bizlere yardımcı olduğunuz sürece birlikte mücadele ederek atlatabileceğimizi her fırsatta dile getirdik. Tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak için yoğun gayret gösterdik. Sorumluluklarımızın farkında olmanın üzerimize düşen görevleri yapmanın ve tedbirlere uymanın bir keyfiyet olmadığını anlattık. Tedbirleri ihlal etmenin sadece sevdiklerimizi ve yakınlarımızı değil toplumun tamamını riske attığını anlattık.”

Bu günlerde evlerde kalmanın en güçlü tedbir olduğunun altını çizen Kaymakam Demir, “Mümkün olduğu sürece evlerimizde kalalım. Vatandaşlarımız evde olduğu sürece bizlerin, sağlık çalışanlarımızın sahada mücadele gücünün artıyor. Tüm kamu kurumlarımız ve sağlık çalışanlarımız tek bir ferdimizin dahi virüse yenilmemesi için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ben bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. Eş, dost, akraba aile ve ev ziyaretlerini bir süreliğine askıya alalım. Zor da olsa bu fedakarlığı göstermek zorundayız. Kurallara uymadığımız ya da tedbirleri göz ardı ettiğimizde ne tür olumsuz sonuçlarla karşılaşacağımızı hep beraber geride bıraktığımız aylarda gördük. Artık önümüzdeki dönemde de bu kurallara uymazsak, canımızın yanacağını ve daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalacağımızın bilinmesi gerekiyor. Tüm hemşerilerimizi, kurallara uymaya, sağlık camiamıza, güvenlik güçlerimize ve bu süreçte görev alan tüm personelimize yardımcı olmaya davet ediyorum. Kurallara uyan hemşerilerimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.