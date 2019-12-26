Kuraklık verim sigortasında yüzde 60 prim desteği verilecek

TARSİM’in gelecek yıl kapsama alacağı riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği oranlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, teminat altına alınacak ürünler ve risklerin kapsamı genişletilirken, açık alanda yetiştirilen meyvelerin yanı sıra yağ gülü de don riski teminat kapsamına alındı. Karar kapsamında belirlenen riskler için gelecek yıl sigorta priminin yüzde 50’si oranında prim desteği sağlanacak. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 60’ı oranında prim desteği verilecek. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritkale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri için dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat altına alınacak. Ayrıca meyve ağaçları, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar TARSİM tarafından teminat altına alınacak. Karar, 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

Çiftçi, hasar tespiti yönteminin değişmesini istiyor

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası yaptıran bölge çiftçisi, son 2 yıldır verim kaybı ve kuraklık yaşanan bölgede TARSİM’in hasar tespiti noktasında kullandığı yöntem nedeniyle mağdur olduklarını dile getiriyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yüzde 40 oranında verim kaybı tespit edilen ilçede, TARSİM’in ‘kuraklık yok’ yönünde tespitte bulunduğunu belirten çiftçiler, hasar tespit yönteminin değişmesi yönünde talepte bulunuyorlar.