Kuraklık verim sigortasında son başvuru 7 Mart

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Anadolu Sigorta Elbistan Acentesi Yetkilisi Bünyamin Çetin, buğdayda kuraklık verim sigortasına son başvuru tarihinin 7 Mart 2017’ye uzatıldığını söyledi.

TARSİM’in, ilk kez bu yıl hayata geçirdiği buğdayda kuraklık verim sigortası hakkında açıklamalarda bulunan Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve Anadolu Sigorta Elbistan Acentesi Yetkilisi Bünyamin Çetin, uygulamanın Elbistan çiftçisi için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Çetin, şunları söyledi:

“TARSİM’in hayata geçirdiği buğdayda kuraklık verim sigortasında başvuru süresi 28 Şubat’tan 7 Mart’a kadar uzatıldı. Bu uygulamanın bölgemiz çiftçisi için fırsat olduğunu düşünüyorum. Bölgemizde şuan ki duruma göre buğdaylar yağışın düşük olması nedeniyle zayıf kalmıştır. 1 dönüm için 240 kilogram üzerinde verim almak mevsim şartlarına göre düşük ihtimal olarak görülmektedir. Çiftçilerimizin bu doğrultudan hareketle buğdaylarını sigorta yaptırmalarını öneriyoruz.”