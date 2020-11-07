Kuraklık verim sigortasında çiftçinin dediği oldu

Başkan Bulut, uzun süredir bu yönde girişimlerde bulunduklarını belirterek, “Kuraklıkla boğuşan çiftçimizin dediği oldu” şeklinde konuştu.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Kuraklık Verim Sigortası’nda hasar tespit yönteminde değişikliğe gitti. 2017 yılından beri ilçe bazlı olarak yapılan hasar tespitinde artık mahalle/köy ortalamaları dikkate alınacak.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Kuraklık Verim Sigortası’nda hasar tespiti yönteminin, ilçe genelinden mahalle bazına indirgenmesinin ilçedeki çiftçiler açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

İlçede oldukça geniş bir coğrafyada tarım yapıldığını hatırlatan Başkan Bulut, “Bir ucundan diğer ucuna 80 kilometre mesafe olan bir bölgede kuraklık tespiti için ilçenin tamamının baz alınmasının yanlış olduğunu defalarca dile getirdik” dedi.

Elbistan’da kuraklık sigortası hayata geçtikten sonra çiftçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştığını kaydeden Başkan Bulut, “Hasar belirlemede ilçe baz alınınca çiftçilerimiz mağdur oldu. O yüzden poliçe yaptıranların sayısı çok düştü” ifadesini kullandı.

Hasar belirlemede mahallenin baz alınması kararının, 4 yıldır kuraklıkla boğuşan çiftçiye ilaç gibi geldiğinin altını çizen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bölgemizde 4 yıldır kuraklık yaşanıyor. Çiftçimiz, belini büken bu afetten göreceği zararı en aza indirmek için sigorta yaptırıyordu. En büyük güvencesi ve tutar dalı bu sigortaydı. Ancak ilçemizin çok geniş bir coğrafyaya sahip olması ve hasar tespitinin de ilçe bazlı yapılması mağduriyetlere yol açıyordu. Örneğin Sultan Korusu’na yağan yağmur, Karahasanuşağı’na hiç uğramıyordu. Ya da bunun tam tersi gerçekleşiyordu. Tespit esnasında da ilçeni tamamı dikkate alınınca tek damla yağmur düşmeyen yerde kuraklık yok deniyordu. Bunun için çiftçimizin umudu da tarlasındaki ürünü gibi kuruyordu. Bu konuda çok mücadele verdik. Bakanlıklara yazılar yazdık. TARSİM yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Çiftçimizin sıkıntılarını anlattık. Uygulamanın değişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiştik. Sonunda istediğimizi aldık. Sevinçliyiz” değerlendirmesini yaptı.

TARSİM’in köy/mahalle bazlı olarak değiştirdiği Kuraklık Verim Sigortası’nda poliçe başvurularını kabul etmeye başladığını dile getiren Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, bitkisel ürünler için değişiklik gösteren poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek, yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilirler. Bitkisel Ürün Sigortasında primin yüzde 50'si, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında yüzde 60'ı, meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67'ye varan kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Tüm çiftçilerimize bereketli, hasarsız ve bol kazançlı bir üretim sezonu temenni ediyoruz."