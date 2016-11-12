Kuraklık tehlikesi kapıda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin kurak bir sonbahar mevsimi geçirdiğini belirterek, “Kasım ve Aralık aylarında yeterli yağış olmaması durumunda hububatta önemli verim kayıpları yaşanabilecektir” diye konuştu.

Bayraktar, Karadeniz Bölgesi hariç Ekim ayı yağışlarının hem geçen yılın hem de normalin oldukça altında gerçekleştiğini, Ekim ayında yağışların, normale göre bölgelerden Akdeniz'de yüzde 90,6, İç Anadolu'da yüzde 89, Ege'de yüzde 85,6, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 67,6, Marmara'da yüzde 58,4, Doğu Anadolu'da yüzde 49,3 azaldığını, Karadeniz Bölgesi'nde ise yağışların, normalin yüzde 86,2 üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni tarım yılının başladığı Ekim ayında yağışların son derece yetersiz kaldığını ifade etti. Ekim ayı yağış ortalamasının normalin 49,2 mm, geçen yıl 83,1 mm olmasına karşın, bu yıl 20,5 mm'de kaldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Ekim ayında yağışlarda, normale göre yüzde 58,3, geçen yıla göre ise yüzde 75,3 azalma gözlendi. Ekim ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normale ve geçen yıl yağışlarına göre azalma gerçekleşti. Normale göre en fazla azalma yüzde 90,6 ile Akdeniz Bölgesinde görülürken, bu bölgeyi yüzde 89 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 85,6 ile Ege Bölgesi, yüzde 67,6 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 58,4 ile Marmara Bölgesi, yüzde 49,3 ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.”

2016-2017 yılı tarımsal üretim ve pazarlama döneminin Ekim ayı itibariyle başladığını hatırlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Bu tarihten itibaren başta kışlık hububat olmak üzere, bazı baklagiller, kanola ve bazı sebzelerin ekimleri başlamıştır. Hububat ekimi Eylül ayı son haftası itibariyle başlamış olup ülke genelinde ekilişler Ekim ayında yoğunlaşmaktadır. Ekim ayı yağışları normallerin altında kalırken, Kasım ve Aralık ayında da beklenen yağışlar gerçekleşmezse geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kış kuraklığı yaşanabilecektir.

Kuru tarımın yaygın olduğu İç Anadolu Bölgesinde hububat ekilişleri Ekim ayı sonuna kadar tamamlanmaktadır. Bu yıl Ekim ayı yağışlarının İç Anadolu Bölgesinde normale göre yüzde 89 oranında azalması, hububat ekiminin yoğun olarak yapıldığı bu bölgede ve yağışların azaldığı diğer bölgelerde sıkıntı oluşturmaktadır. Birçok bölgede ekimler yapılmış, yağış beklenmektedir. Sulama imkanı olan üreticiler sulama yapmışlardır. Özellikle ikinci ürün hasadının sonrası hububat eken üreticiler ekim yapmak için yağış beklemektedir."

Ziraat Odalarından aldıkları bilgilere göre, hububat ekiminin yapıldığı tarım alanlarında önümüzdeki aylarda beklenen yağışın gerçekleşmemesi durumunda tohumlarda çürüme riski oluşacağına dikkati çeken Bayraktar, “Geçen üretim sezonunda da Kasım ve Aralık aylarında yağışların normallerin oldukça altında gerçekleşmesi sonucu kış kuraklığı yaşanmıştı. Birçok ilde hububatta verim kaybı görülmüş ve bu durum buğday rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 8,8, arpa rekoltesinde yüzde 16,3 gerilemeye neden olmuştu. Geçen yıl kış kuraklığı yaşayan illerde üreticiler bu yıl da benzer durumla karşı karşıya kalma endişesi içine girmiştir. Bu nedenle Kasım ayı ve sonrasında düşecek olan yağışlar çok önem arz etmektedir. Yağışların mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi, bu yıl kuraklık olma riskini ortadan kaldıracaktır. Ancak, hububat ekimi sonrası Kasım ve Aralık aylarında yeterli yağış olmaması durumunda hububatta önemli verim kayıpları yaşanabilecektir” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, bu tarım yılının verimli geçmesi için yağış almayan tüm bölgelerde en kısa zamanda yeterli yağışın alınarak, çiftçilerin bol kazanç sağladığı, kalite ve rekoltenin düşmediği bir yıl olarak tamamlanmasını ümit ettiklerini belirtti. (İHA)