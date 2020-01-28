Kuraklık sigortasında çiftçinin istediği oluyor

Elbistan Ziraat Odası’nda Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) kuraklık verim sigortası ile meyve yetiştiricilerine sunduğu hizmetlerin anlatılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Nuri Günen, mahalle muhtarları, sigorta acenteleri ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un gündeminde, hemen her fırsatta dile getirdiği ilçe bazlı kuraklık sigortasındaki hasar tespit yönteminin değişmesi vardı.

İlçe bazlı hasar tespitinin Elbistan gibi geniş bir coğrafya için uygun olmadığının altını çizen Başkan Bulut, “Mahalle bazlı tespit yapılırsa, çiftçimiz mağdur olmaz” dedi.

2017 yılında TARSİM’in hayata geçirdiği ilçe bazlı kuraklık verim sigortasının, kıraç arazilerde tarım yapan çiftçinin imdadına yetiştiğini belirten Başkan Bulut, 2018 ve 2019 yıllarında ise durumun tersine döndüğünü söyledi.

‘Bu gömlek bize dar geliyor’ diyen Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“Bu toplantılarımız oldukça verimli oluyor. Biz, inadına verim ve inadına sigorta diyoruz. Elbistan’da mahallelerimizin arasındaki mesafe yer yer 80 kilometreyi buluyor. Kot farkı da bu işin ayrıca tuzu biberi oluyor. TARSİM, kuraklık verim sigortasında ilçeyi baz aldığı sürece çiftçimiz mağdur olur. Biz, mahalle bazlı bir yöntem geliştirilmesini istiyoruz. Bunu da hemen her fırsatta dile getirdik. Tarım ve Orman Bakanımıza da bölge milletvekillerine de ve TARSİM’e de bu durumu ilettik. İlçe bazlı alınırsa ya TARSİM zarar eder ya da biz zarar ederiz. Bu sistem yanlış. Bu sistem Elbistan’a uymuyor. Bunu savunmak benim hakkım. Çiftçinin derdini dile getirmek benim görevim. Ama bizi anlayan yok. Ama biz yine de üretmekten ve sigorta yaptırmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü Kıdemli Uzmanı Bülent Zelyurt ise, çiftçilerle her zaman istişare içinde olduklarını vurguladı.

Zelyurt, “Köylerin toprak yapısı bir olmadığı için bu arazilerin yeniden çıkması lazım. Bunların altyapı çalışmaları oluşturuluyor. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra ilçe bazlı kuraklık sigortasının mahalle bazında yapılmasındaki sıkıntıyı gidereceğiz. Bütün köylerin hepsinin verim farklılığının belirlenmesi gerekiyor. 6 tane ilde 75 ilçe ve 6 bin köyün verim ortalamasının ve toprak altyapısının hazırlanması gerekiyor. Bunu hazırladıktan sonraki dönemde genel müdürlüğümüze sunulacak. Bu sene altyapısı oluşuyor. Bu sene de ilçe bazlı olarak gidecek. Biz, bunu birebir olarak yapıyoruz” dedi.

Zelyurt, daha sonra TARSİM’in ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ile meyve ağaçlarında TARSİM’in sunduğu poliçeler hakkında bilgi aktardı.

Sunumun ardından toplantıya katılanların soruları yanıtlandı.

















