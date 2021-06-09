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Kuraklık Nurhak’ı da vurdu

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçede kuraklığın etkisinin had safhada olduğunu belirterek sulama projelerinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kuraklık Nurhak’ı da vurdu
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Nurhak Belediye Başkanı Bozan, Nurhak Ziraat Odası Başkanı Osman Karaca ile birlikte ilçedeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

İlçede yaşayan vatandaşların ana geçim kaynağının hayvancılık ve çiftçilik olduğunu dile getiren Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, bu yıl yaşanan kuraklığın ise ciddi oranda ekilişlere zarar verdiğini belirtti.

Nurhak’ın su kaynaklarından yeteri kadar yararlanamamasının en büyük sıkıntı olduğunu hatırlatan Başkan Bozan, “Nurhak’ın içerisinde kaynağı olan Göksu Göksu Deresi var. Bu derenin Nurhak’ın merkezine de taşınması gerekiyor. O zaman bu kuraklığa çok rahat bir şekilde çözüm bulunabilir. Bizim yaşadığımız kuraklığın sebebi, Nurhak’ın içerisindeki suyu kullanamamaktan kaynaklanıyor. 7 yıldır bir türlü ciddi ilerleme kaydedilmeyen Nurhak Kullar Göletimiz var, bu göletin de bir an önce bitirilmesi gerekiyor” dedi.

Nurhak Ziraat Odası Başkanı Osman Karaca da, kuraklık tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu yöndeki raporun hazırlanacağını ifade etti.

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