Kuraklık mağduru çiftçinin gözü kulağı TARSİM’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak'ta 12 milyon 600 bin TL'lik kuraklık hasar ödemesi yapacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Pakdemirli, “TARSİM, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak’ta 12 milyon 600 bin liralık kuraklık hasar ödemesini yapıyor. Kuraklık verim sigortası poliçesi olanlara, poliçe priminin ortalama 16 katı ödeme yapılacak” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin bu açıklamasının ardından Elbistan’da kuraklık mağduru olan çiftçiler de Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) gelecek habere odaklandı.

İlçedeki kıraç arazilerin büyük bölümünde ciddi kayıplara yol açan kuraklık nedeniyle kuraklık sigortasında TARSİM devlet desteği önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını da yüzde 80'e çıkartılmıştı. Ayrıca kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılması kararlaştırılmıştı.

Hasar ödemelerinin biran önce yapılmasını beklediklerini dile getiren çiftçiler, “Yeterli yağış alamadığımız için birçok tarlada arpa ve buğday olmadı. Ekinlerimiz kurudu. Zararımız büyük. TARSİM eksperleri raporlarını tuttu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 ilde hasar ödemelerinin yapıldığını duyurdu ancak diğer illerle ilgili bir takvim açıklamadı. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde TARSİM’den alacağımız hasar ödemeleri çiftçi için çok önemli. Bayram öncesi yapılsaydı çifte bayram yaşardık ama olmadı. Bizim sesimizin de duyulmasını istiyoruz” dediler.