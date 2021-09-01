Kuraklığın vurduğu Elbistan çiftçisine dekara 50 lira destek gözüktü

Kuraklık mağduru çiftçilerin yararlanacağı doğrudan destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, kararı yerinde bulsalar da daha önceden belirtilen dekara 100 liralık desteği beklediklerini söyledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yetersiz yağış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere dönüm başına en az 30 TL'den olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak

Karara göre yetersiz yağış nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği tarım havzalarında yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere dönüm başına en az 30 TL'den olmak üzere destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemeleri, ÇKS'ye kayıtlı ve kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan çiftçileri kapsayacak. Doğrudan gelir desteği ödemesi kapsamında yüzde 30-39 verim kaybı yaşayanlara dönüm başına 30 TL, yüzde 40-49 arası verim kaybı yaşayanlara 40, yüzde 50 üzeri verim kaybı yaşayanlara 50 TL ödeme yapılacak.

Verim kayıplarının belirlenmesinde, meteorolojik veriler, TARSİM ve il/ilçe hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen oranlar esas alınacak. Hangi havzalara ödeme yapılacağını ise Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Destek ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

Destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl boyunca hiçbir destekleme programından faydalanamayacak.

Elbistan’da ise yetersiz yağışın, kıraç arazide ekim yapan birçok çiftçiyi mağdur ettiği biliniyor. Ciddi verim kayıpları yaşanmasına neden olan kuraklık sonrası ilçe hasar tespit komisyonu tarafından tutulan raporlarda yüzde 50-60 arasında bir zarar tespit edilmişti. Bu oran dikkate alındığında, ilçedeki kuraklık mağduru çiftçilerin dekara 50 lira destek alması bekleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilere verilen her kuruşun önemine işaret etti.

Kuraklıktan etkilenen hububat üreticilerine verim kayıplarına göre açıklanan 100 liraya kadar doğrudan destek ödemesinin yapılmadığını hatırlattı.

Elbistan’da kuraklığın etkisinin ciddi boyutlarda olduğunun altını çizen Başkan Bulut, “Haziran ayında kuraklık mağduru çiftçiye dekara 100 liraya kadar destek verileceği açıklanmıştı. Ancak bu ödeme yapılmadı. Şuan ki kararda ise dekara 50 liraya kadar ödeneceği belirtiliyor. Çiftçi için her kuruşun önemi var ama şimdiki destekleme, haziran ayında açıklanan destek mi bilmiyoruz. Çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini esas alarak, bu desteklerin bir an önce verilmesini bekliyoruz” dedi.