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Kurakçılık yöntemiyle keklik avlayan 3 şahıs jandarmaya yakalandı

Elbistan’da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurakçılık yöntemiyle keklik avlarken yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kaçak avcılıktan idari para cezası uygulandı.

Kurakçılık yöntemiyle keklik avlayan 3 şahıs jandarmaya yakalandı
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Elbistan’da, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurakçılık yöntemiyle keklik avlarken yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kaçak avcılıktan idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde kırsal Akbayır Mahallesi'nde devriye gezerken 3 şahsı kurakçılık yöntemiyle keklik avlarken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 6 kınalı keklik, kurak avında kullanılan 4 ip tuzak ve 3 keklik çantası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, yasak av ve yasak olan yöntemlerle avlanmadan idari para cezası uygulandı.

Kaçak avda kullanılan kınalı keklik ve diğer malzemelere el konuldu.

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