Kurak avında yakalandılar

Ekinözü ilçesinde kurakçılık yöntemiyle usulsüz şekilde keklik avlayan 2 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalandı.

Kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, özellikle yılın bu döneminde yapılan kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri sadece Elbistan değil Nurhak ve Ekinözü ilçeleri kırsalında denetimlerde bulunuyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği av koruma ve denetimleri esnasında 2 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit etti. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 kurak kekliğe ve tuzaklara el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.