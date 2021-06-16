Kurak avında yakalandılar

Kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, yaptıkları denetimlerde 2 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit etti. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 kınalık muhafaza altına alındı. Şahsın avda kullandığı kafes ve diğer malzemelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri de yasa dışı yapılan evsinlere yönelik olarak çalışma yaptı. Av koruma ve denetim faaliyeti esnasında tespit edilen yasadışı evsinler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.