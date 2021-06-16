Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öztunç ve Torun’dan B Termik Santrali devrediliyor iddiası
Öztunç ve Torun’dan B Termik...
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka olmasının adımları atılıyor
Elbistan’ın kırmızı ette yeniden marka...
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Gazi Mehmetçik’e geçmiş olsun ziyareti
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda zehirlenmesi geçirdi
Elbistanspor’un 9 futbolcusu Viranşehir’de gıda...
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde daha öğrenci alacak
Sağlık Hizmetleri MYO, 2 bölümde...
banner191
banner162

Kurak avında yakalandılar

Elbistan’da kurakçılık yöntemiyle usulsüz şekilde keklik avlayan 2 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalandı.

Kurak avında yakalandılar
banner167

Kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, yaptıkları denetimlerde 2 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit etti. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 kınalık muhafaza altına alındı. Şahsın avda kullandığı kafes ve diğer malzemelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

Diğer yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği ekipleri de yasa dışı yapılan evsinlere yönelik olarak çalışma yaptı. Av koruma ve denetim faaliyeti esnasında tespit edilen yasadışı evsinler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kurak Avında Yakalandılar