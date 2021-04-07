Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Milimetrik desenler sabırlı dokunuşlarla sanata dönüşüyor
Milimetrik desenler sabırlı dokunuşlarla sanata...
Kaynarca’ya koruma bandı
Kaynarca’ya koruma bandı
Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde bulundu
Kaymakam Demir, spor salonunda incelemelerde...
Risk rengi ‘kırmızı’ olan Kahramanmaraş’ta yasaklar 2 güne çıkacak
Risk rengi ‘kırmızı’ olan Kahramanmaraş’ta...
6 uzman hekimlik münhal kadronun 1’i doldu
6 uzman hekimlik münhal kadronun...
banner191
banner162

Kurak avına geçit yok

Elbistan’da kurakçılık yöntemiyle usulsüz şekilde keklik avlayan 1 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalandı.

Kurak avına geçit yok
banner167

Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurduğu tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, özellikle yılın bu döneminde yapılan kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, ilçe kırsalındaki av koruma ve denetimleri esnasında 1 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit edildi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 1 adet keklik ve kafese de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kurak Avına Geçit Yok