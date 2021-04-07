Kurak avına geçit yok

Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurduğu tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, özellikle yılın bu döneminde yapılan kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, ilçe kırsalındaki av koruma ve denetimleri esnasında 1 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit edildi. Şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 1 adet keklik ve kafese de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği belirtildi.