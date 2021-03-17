Kurak avcıları yakalandı

Kafeste öten kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurduğu tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan ava kurak avı deniliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ile Karahasanuşağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahasanuşağı kırsalında av denetiminde bulundu. Koruma kontrol faaliyetinde 2 şahsın, yasadışı olarak kurak avı yaptığı tespit edildi. Şahsılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken keklik ve kafese de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında çok sayıda evsini de kullanılmaz hale getirdi.