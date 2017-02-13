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Kura çekimi iptal edildi

Yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay içerisinde açılması planlanan Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak olan 50 kişinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimi, itirazlar üzerine iptal edildi.

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Kura çekimi iptal edildi

                Yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay içerisinde açılması planlanan Elbistan Devlet Hastanesi’ne alınacak olan 50 kişinin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimi, itirazlar üzerine iptal edildi.

Mart ayı ortalarında hizmete açılması planlanan 300 Yataklı Elbistan Devlet Hastanesi’nin çeşitli alanlarında görev yapmak amacıyla alınacak olan 50 personelin belirlenmesi amacıyla, noter huzurunda kura çekildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen kura çekimi, yapılan itirazlar üzerine gergin bir ortamda gerçekleşti.

Bazı isimlerin birden fazla yazıldığı ve kuranın bilgisayar ortamında yapılmasına itiraz eden adaylar ile kurayı gerçekleştiren kişiler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Yapılan değerlendirmenin ardından alınacak personelin belirlendiği kura iptal edildi. Kuranın ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı ise daha sonra açıklanacak. 

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ceprail kulat 1 saat önce

torpil demek çok mu zor

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