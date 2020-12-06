Kümesteki hindiyi yediği için vurulan köpek, tedavi altına alındı

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan’da bir şahıs, kümesindeki hindiyi yediği gerekçesi ile 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti. Köpeklerden biri telef oldu. Saçmaların isabet ettiği diğer köpek ise, yaralandı. Olaydan haberdar olan Elbistan Belediyesi ekipleri, yaralı köpeği alarak tedavisi için ilgili birimlere teslim etti. Olayın şüphelisi olan şahıs ise, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Elbistan’da tedavisi mümkün olmayan yaralı köpek için Gaziantep'te faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) devreye girdi. Elbistan’a gelen dernek görevlileri, yaralı haldeki köpeği havyan ambulansıyla Gaziantep'e götürdü. Burada tedaviye alınan köpeğin vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.

Köpeği tedavi eden veteriner hekim Esra Helvacı Kara, vücudunda saçmalar bulunan köpeğin bir daha yürüyemeyebileceğini söyledi.

Kara, “Köpeğin durumunu inceledik. Silahlı yaralanması var gerekli röntgenlerini çektik. Maalesef omurga üzerinde ve vücudun çeşitli yerlerine saçılmış saçma taneleri var. Biz kurşun zehirlenmesini önlemek amacıyla sıvı sağaltımı yapacağız ama hem hayati riski devam ediyor ve hiç yürüyememe riski var” şeklinde konuştu.

CAHİDE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş ise, “Biz gerekli mercilere şikayetlerimizi bildirdik. Jandarma şahsı yakaladı ama bu canlıları can kapsamında değil de mal kapsamında görüldüğü için cüzi bir cezayla serbest bırakıldı. Şimdi bu can bu duruma gelmiş. Bunun vebalini kim verecek bu hayvan kimden soracak bunun hesabını. Allah'ın katında bizler de suçlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.