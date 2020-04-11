Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Ekinözü ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi’nde yaşayan 5 yaşındaki Tuba Taş adlı çocuk, tablet bilgisayar almak için kavanozdan yaptığı kumbarada tablet almak için biriktirdiği 215 TL ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu.

Akranlarının bu şekilde yaptığı bağışlardan etkilenen küçük Tuba, aynı zamanda mahalle muhtarı olan babası Talip Taş’a, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na göndermek istediğini söyledi. Baba Taş, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur’u telefonla arayarak kızıyla görüştürdü. Küçük Tuba’nın, ‘Kaymakam amca, kumbaramdaki parayı bağışlamak istiyorum. Babam, size getirecek. Siz de gönderirsiniz. İhtiyacı olan çocuklar sevinir’ sözleri karşısında duygulanan Kaymakam Tabur da, “Bu duyarlılığın çok güzel. Seni gözlerinden öpüyorum” diye karşılık verdi.

Tuba’nın kumbarasındaki paralar, kampanyaya bağışlanmak üzere Ekinözü İlçe Kaymakamlığı’na teslim edildikten sonra banka hesabına yatırıldı.









