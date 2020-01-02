Kumar oynanan kıraathanelere ceza yağdı

İlçe genelinde toplamda 30 kıraathanenin denetlendiği yılbaşı gecesi kumar oynatıldığı tespit edilen işyerlerine ceza kesilerek, söz konusu işyerlerinin gece çalışma ruhsatları iptal edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceğinin belirtildiği açıklamada, “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde kumar denetimleri rutin olarak yapılmaktadır. Yılbaşı gecesinde ise bu denetimlerimiz daha kapsamlı ve detaylı şekilde yapılmıştır. Denetimlerde 30 kıraathane de inceleme yapılmış ve 15 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilmiştir. Bu işyerlerinin gece çalışma ruhsatı iptal edilmiş ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptali için yasal süreç başlatılmıştır. Ayrıca 15 iş yerine toplamda 100 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Halkımızın refahı ve huzuru için bu tür denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.