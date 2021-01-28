Kumar oynamak için toplanan 14 kişi 37 bin 800 liralarından oldu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya Caddesi’nde bir işyerinde kumar oynamak üzere bir araya gelen kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İşyerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede mekanda kumar oynamak amacıyla masalar olduğunu tespit etti. Masaların üzerinde de iskambil kağıtları bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, şahısların genel bilgi taramasını (GBT) yaptı. Mekanın ruhsatsız olduğu ortaya çıkarken içeride bulunan 14 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçlarından kişi başı 2 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İşyeri kapatılırken şahıslara uygulanan ceza miktarı ise 37 bin 800 TL oldu.