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Kumar denetiminde 3 şahsa 960 TL ceza

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçedeki bir kıraathanede yaptıkları kontrollerde kumar oynadığı belirlenen 3 şahsa 960 TL idari para cezası uygulanırken işletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Kumar denetiminde 3 şahsa 960 TL ceza
 Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yaptığı denetimde 3 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, kumardan elde edilen 225 TL paraya el koyarken; işletme sahibi ile kumar oynadığı belirlenen 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü. 3 şahsa 960 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahibi hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetin, bu tür denetim ve operasyonlarının aralıksız olarak süreceği öğrenildi.


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