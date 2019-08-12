Kuma getirince karısı intihar etmişti, odunlukta yakalandı

Üzerine kuma getirdiği eşi Netice Barçın'ın (28) intihar etmesiyle ilgili olarak kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan K.B., polisin kurduğu özel ekip tarafından Elbistan’da bir ikametin odunluk bölümünde yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl önce Erzurum’da yaşanan ve Türkiye’nin gündemini işgal eden ‘kuma intiharı’ davasında aranan şahsı, başarılı bir operasyonla yakalayarak adalete teslim etti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre Erzurum’un Palandöken ilçesinde 3 Haziran 2012 tarihinde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Netice Barçın, oturdukları apartmanın 4'üncü katından atlayarak, intihar etti. Genç kadının babası Necati Kayık, kızının ölümünden damadı K.B. ile kuma olarak eve getirdiği E.N.’yi sorumlu tutarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda K.B. ve kuma E.N. yargılanmaya başlandı. Davanın 25 Aralık 2014 tarihinde görülen karar duruşmasında K.B., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. E.N. ise beraat etti. Netice Barçın'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nde incelendi. Daire, K.B.’ye verilen cezayı ise az bulup, bozdu. Yeniden yargılanan K.B., toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İkinci kez temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak 12 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve yaklaşık 1 yıldır da firari durumda olan K.B.’nin, Elbistan’da saklandığı yönündeki bilgi üzerine, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. K.B.’yi yakalamak için fiziki ve teknik takip çalışmasını titizlikle sürdüren özel ekip, K.B.’nin, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi’nde bir ikamette olduğunu tespit etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda ikametin odunluk olarak kullanılan bölumunde yakalanan K.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.